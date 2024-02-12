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В Татарстане автоинспектор помог водителю большегруза выбраться из снежного плена
В Атнинском районе автоинспектор помог водителю грузовика выбраться из снежного плена.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, инспектор ГИБДД Ренат Мугтазиров заметил застрявший в снегу грузовой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Автоинспектор решил выяснить, как автомобиль оказался за пределами дороги, и оказать необходимую помощь водителю.
Выяснилось, что водитель не справился с управлением, а транспорт выехал на обочину, влетев в сугроб. Автоинспектор привлек на выручку большегрузу спецтехнику, которая взяла грузовик на буксир.
Водитель поблагодарил инспектора ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь.
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