В Татарстане автоинспектор помог молодой женщине доехать до роддома.

По данным МВД по РТ, 10 января Алина, жительница села Теньки Камско-Устьинского района республики, направлялась в казанский роддом в сопровождении родственницы. Они почти доехали до города, когда у Алины начались роды. Возникла угроза не успеть доехать до больницы.

В дороге женщинам попался пост ДПС, около которого они остановились и объяснили ситуацию. Старший лейтенант полиции Рузиль Мухитдинов немедленно связался с дежурной частью, пересадил будущую маму в служебный автомобиль и поехал вместе с ней в больницу.

Автоинспектор позднее отметил, что очень переживал за женщину. Он понимал, что от его профессиональных навыков зависит жизнь сразу двух людей и сделал все возможное, чтобы успеть доехать вовремя. Оставшиеся 33 километра заняли всего 20 минут пути.

Роженица была вовремя передана в руки врачей. Ребёнок Алины, Давид, родился в срок и без осложнений через 70 минут после прибытия в роддом.