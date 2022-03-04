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Транспорт
4 марта 2022  15:32

В Татарстане автодорога Казань — Малмыж включена в состав трассы М7

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В Татарстане федеральная автомобильная дорога Казань — Малмыж включена в состав трассы М7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Теперь автодорога протяженностью 111,4 километра именуется М7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городу Киров», — отметили в пресс-службе.

Региональная автодорога Казань — Малмыж стала трассой федерального значения в декабре прошлого года. Она проходит по Высокогорскому, Балтасинскому и Арскому районам республики. Средняя интенсивность движения составляет 8,5 тыс. автомобилей в сутки.

Протяженность трассы М7 в Татарстане — 575,971 километра. 

#трасса м-7 волга
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