news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане авто, столкнувшись с легковушкой, вылетело в кювет, водитель в больнице
Скопировать ссылку
Накануне 47-летний водитель автомобиля «Лада X-RAY» столкнулся с автомобилем «Москвич», за рулем которого находился 24-летний мужчина.
ДТП произошло со стороны поселка Борисоглебское в направлении поселка Кадышево.
В результате ДТП автомобиль «Москвич» вылетел в кювет. Водителя госпитализировали с различными травмами.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400