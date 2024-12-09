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Происшествия 9 декабря 2024 16:52

В Татарстане авто, столкнувшись с легковушкой, вылетело в кювет, водитель в больнице

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Накануне 47-летний водитель автомобиля «Лада X-RAY» столкнулся с автомобилем «Москвич», за рулем которого находился 24-летний мужчина.

ДТП произошло со стороны поселка Борисоглебское в направлении поселка Кадышево.

В результате ДТП автомобиль «Москвич» вылетел в кювет. Водителя госпитализировали с различными травмами.

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