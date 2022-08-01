В Татарстане архивные организации поборются за грант в 1 млн рублей

Государственный комитет Татарстана по архивному делу объявил конкурс на «Лучший архив некоммерческой организации» и «Лучший архив коммерческой организации», рассказала сегодня на деловом понедельнике начальник Управления муниципального архива Гульнара Мусина.

«Победитель получит грантовую поддержку, которую можно будет потратить на оборудование архивного помещения, закупку специального оборудования и на мероприятия по популяризации архивной деятельности», — отметила спикер.

Общий призовой фонд составляет 6 млн 750 тыс. рублей. По результатам конкурсов определяется три победителя: за первое место предусмотрен приз в 1 млн рублей, второе место – 750 тыс. рублей и за третье место – 500 тыс. рублей.

«Мы приняли участие в конкурсе и выиграли грант на приобретение планетарного сканера», — отметила Мусина.

Градоначальник, комментируя работу миниципального архива, отметил, что необходимо сохранить память о настоящем, которое «так быстро становится прошлым». «Нашей Универсиаде в будущем году исполнится уже десять лет. Все есть для того, чтобы архивы хранились, в том числе новые здания. Спасибо[Президенту Татарстана] Рустаму Минниханову, который передал нам новое здание с оборудованием», — отметил он.