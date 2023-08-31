В Нижнекамске арестовали мужчину, который столкнул возлюбленную с шестого этажа

Житель Нижнекамска подозревается в убийстве возлюбленной. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

28 августа между 34-летним мужчиной и его подругой возник конфликт. Во время ссоры пьяный мужчина столкнул знакомую с подоконника окна 6 этажа. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 34-летний мужчина заключен под стражу.