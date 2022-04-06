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Происшествия
6 апреля 2022  16:37
Полина Шевчук

В Татарстане арестовали мужчину, который мешал увезти его авто на эвакуаторе

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На трассе Казань – Оренбург инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 52-летнего водителя.

При проверке выяснилось, что машина не зарегистрирована в установленном порядке, а также на ней незаконно установлено газовое оборудование. Автоинспекторы вызвали эвакуатор, чтобы увезти авто на штрафстоянку, пояснили в республиканской Госавтоинспекции.

Однако в этот момент приехал владелец легковушки. Он стал мешать полицейским грузить машину. Хозяина легковушки задержали и доставили в отдел полиции.

Суд принял решение арестовать мужчину на 5 суток.

 

#гибдд рт
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