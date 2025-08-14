В Татарстане арестовали иностранца, который неоднократно насиловал девочку-подростка

В Татарстане заключили под стражу иностранца, который несколько раз изнасиловал 16-летнюю девочку.

По версии следствия, в мае и июне прошлого года мужчина несколько раз насиловал несовершеннолетнюю землячку и снимал это на видео, а после угрожал ей расправой в случае, если та расскажет кому-либо о произошедшем.

Мужчину поймали, когда девушка после очередного изнасилования убежала от него и обратилась за помощью в первый попавшийся дом. В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.