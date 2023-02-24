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В Татарстане арестовали двоих водителей повторно попавшихся в наглухо затонированных авто
В Татарстане арестовали двоих водителей, которые повторно попались в наглухо затонированных авто. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Так. В Альметьевске на Гафиатуллина инспекторы ДПС остановили Volkswagen с тонированными стеклами. При проверке выяснилось, что 26-летний водитель уже привлекался за нарушение правил тонировки и проигнорировал предупреждение о том, что повторное нарушение может грозить административным арестом.
Еще одного водителя наглухо тонированной «Лады» задержали на Шевченко. За рулем авто находился 20-летний парень, ранее уже попавшийся на подобном нарушении.
В обоих случаях суд назначил водителям наказание в виде ареста сроком на 10 суток.
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