В Татарстане арестовали двоих водителей повторно попавшихся в наглухо затонированных авто

В Татарстане арестовали двоих водителей, которые повторно попались в наглухо затонированных авто. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Так. В Альметьевске на Гафиатуллина инспекторы ДПС остановили Volkswagen с тонированными стеклами. При проверке выяснилось, что 26-летний водитель уже привлекался за нарушение правил тонировки и проигнорировал предупреждение о том, что повторное нарушение может грозить административным арестом.

Еще одного водителя наглухо тонированной «Лады» задержали на Шевченко. За рулем авто находился 20-летний парень, ранее уже попавшийся на подобном нарушении.

В обоих случаях суд назначил водителям наказание в виде ареста сроком на 10 суток.