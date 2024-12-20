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В Татарстане арестовали 50 наркопотребителей, уклоняющихся от реабилитации
В Татарстане завершилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Уклонист». Полицейские проверили наркопотребителей, которых суд обязал проходить медико-реабилитационные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Правоохранители провели 826 профилактических бесед и составили 95 протоколов на лиц, уклоняющихся от прохождения медико-реабилитационных процедур. Все документы были направлены в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.
В итоге суды рассмотрели 79 административных дел: по 29 делам были назначены административные штрафы, а по 50 делам – административный арест сроком от 5 до 15 суток.
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