В Татарстане арестовали 50 наркопотребителей, уклоняющихся от реабилитации

В Татарстане завершилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Уклонист». Полицейские проверили наркопотребителей, которых суд обязал проходить медико-реабилитационные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Правоохранители провели 826 профилактических бесед и составили 95 протоколов на лиц, уклоняющихся от прохождения медико-реабилитационных процедур. Все документы были направлены в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.

В итоге суды рассмотрели 79 административных дел: по 29 делам были назначены административные штрафы, а по 50 делам – административный арест сроком от 5 до 15 суток.