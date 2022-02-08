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Ру Тат
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Общество
8 февраля 2022  06:18
Наталья Рыбакова

В Татарстане «Апас-Мол» выплатил 8,7 млн долгов по зарплате

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Предприятие Апастовского района Татарстана выплатило сотрудникам 8,7 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Апастовского муниципального района», — сказано в сообщении.

ООО «Апас-Мол» выплатило 765 работникам 8,7 млн рублей.

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