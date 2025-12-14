В Татарстане альпаки готовы к Новому году — их нарядили в праздничные шапочки

В преддверии Нового года обитатели парка альпак в Татарстане примерили яркие вязаные шапочки и шарфы. Наряжать альпак стало доброй зимней традицией и каждый год привлекает посетителей, которые приходят посмотреть на пушистых модников.

«Шапочки – это в первую очередь для красоты и праздничного настроения, а не для тепла. На родине альпак их часто так украшают. Мы решили перенять это для праздничного настроения», – уточнила гид-экскурсовод парка Елизавета Абдуллина.

Шапочки все разные — есть и тематические, с вышитыми снежинками или ёлочками. Однако наряд надевают не всем. «У каждой альпаки свой характер. Кто-то спокойно носит, а кому-то не нравится. Или животное ещё маленькое — тогда ждём, пока подрастёт», – объяснила гид.

Гости парка, особенно дети, очень ждут этого события. «Уже с ноября нас спрашивают: «А когда уже будут шапочки? Для многих это знак, что скоро Новый год», – добавила Елизавета.

С 20 декабря альпаки в шапочках уже станут главными героями праздничных программ в парке.

Гид рассказала, что теперь у сотрудников прибавилось работы. «Нужно каждого вычесать и правильно закрепить шапку, чтобы не спадала. Иначе активные особи стянут друг у друга во время игр. Находим иногда шапочки и на заборе, и в кормушке», – улыбаясь, отметила Елизавета.

Такой простой ритуал — надеть шапочку — помогает сотрудникам лучше узнавать своих животных. «Это история не про дрессировку, а про внимание. Когда видишь, как капризная в обычные дни альпака с важным видом носит свой колпачок, понимаешь, что и у неё есть праздничное настроение», – рассказала экскурсовод парка.

Видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ»