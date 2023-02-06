Татарстанец отправится на исправительные работы за долг по алиментам почти в млн рублей

В Арском районе прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу о неуплате алиментов, которое возбудили против 42-летнего мужчины, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде выяснили, что мужчина должен был ежемесячно выплачивать средства на содержание своей несовершеннолетней дочери, однако уклонялся от уплаты алиментов.

В результате его долг за период с 1 марта 2014 года по 31 мая 2022 года превысил 900 тысяч рублей.

Суд назначил неплательщику наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка.