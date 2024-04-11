В Татарстане алиментщик выплатил полмиллиона рублей, чтобы его не лишили машины

В Сабинском районе приставы взыскали с неплательщика алиментов почти полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина отказывался платить средства на содержание сына, в результате чего пристав предупредила должника, что ограничит его в праве пользоваться его автомобилем Geely.

Мужчина решил до ограничений не доводить и в полном объеме погасил задолженность.