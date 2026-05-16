В Татарстане алиментщик припозднился с выплатой и получил 80 часов работ

80 часов обязательных работ назначили жителю Татарстана, который не вовремя выплатил алименты. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

Исполнительное производство о взыскании элементов на содержание несовершеннолетнего ребенка находилось в Сармановском райотделении судебных приставов. Долг по алиментам превышал 350 тыс. рублей. Мужчина свои обязательства не исполнил, после чего на него завели административное дело, и мировой судья признал его виновным, назначив 80 часов работ.

Лишь после этого алиментщик погасил долг, однако судебное решение уже вынесено – обязательных работ мужчине не избежать. В противном случае его могут привлечь к ответственности по статье КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания, уточнили в ведомстве.