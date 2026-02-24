В Татарстане альбом-трибьют Ильхаму Шакирову выпустят на двойном виниле

Музыкальный проект «Трибьют Ильхаму Шакирову» выходит на новый уровень: лейбл Yummy Music представит альбом на коллекционном двойном виниле. Посвящение наследию легендарного татарского певца стало одним из самых значимых музыкальных событий последних лет в республике.

В записи пластинки приняли участие более 50 музыкантов, среди которых Yummy Music Band под управлением Юрия Федорова, Эльмира Калимуллина, Раяз Фасихов, Ильгиз Шайхразиев, Ильгиз Мухутдинов, Руслан Закиров, Эльвира Мифтахова, а также Государственный камерный хор РТ под руководством Миляуши Таминдаровой. Классические произведения из репертуара Ильхама Шакирова обрели новое звучание — с живым аккомпанементом, современными аранжировками и бережным отношением к национальным традициям. Для оформления обложки использованы эксклюзивные фотографии известного фотохудожника Булата Арсланова.

Проект реализуется Дирекцией парков и скверов Казани и лейблом Yummy Music при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Предзаказ на лимитированный тираж винила — всего 100 экземпляров — открыт до 27 февраля 2026 года. Готовые пластинки поступят в начале июня.