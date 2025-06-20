В Татарстане активно помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

В Татарстан в рамках национального проекта «Семья» активно поддерживают семьи с детьми, создают благоприятные условия для воспитания и развития несовершеннолетних, их образования, а также укрепляют традиционные ценности.

Одна из важных задач, стоящих перед республикой, – поддержка семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На сегодняшний день на профилактическом учете на межведомственном сопровождении находится порядка 1 776 семей, в которых воспитываются 3 593 несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Минтруда РТ.

Основной формой профилактики семейного неблагополучия являются раннее выявление неблагополучных семей и организация индивидуальной работы по решению проблемных вопросов, возникших у таких семей. При этом каждый случай рассматривается индивидуально.

«Если вдруг подается сигнал о наличии каких-то неблагоприятных факторов в семье, эта семья попадает в зону внимания того или иного субъекта профилактики. Основными информаторами о фактах неблагополучия являются органы внутренних дел. Далее следуют учреждения образования, поскольку сотрудники каждый день видят детей в школах и детских садах. Также важную роль играют учреждения здравоохранения и отделы социальной защиты. Не стоит забывать и о профилактических рейдах и подомовых обходах», – рассказывает замминистра труда, занятости и соцзащиты Юлия Абдреева.

По ее словам, в 2025 году на комиссиях по делам несовершеннолетних была рассмотрена 621 семья, в которой проживает 1 246 несовершеннолетних. Специалисты определили основные факторы неблагополучия, семьи поставили на межведомственный учет под присмотр соответствующих органов профилактики.

«При наличии угрозы жизни и здоровью и при неисполнении родителями своих обязанностей в отношении детей семья обязательно ставится на учет как находящаяся в социально опасном положении. Основной причиной постановки и получения такого статуса является алкоголизм или наркотическая зависимость родителей. 25% семей находятся на учете из-за девиантного поведения самих несовершеннолетних: употребления ими алкоголя, наркотиков, совершения правонарушения или самоповреждающего поведения. Также в обязательном порядке ставятся на учет семьи, где над детьми совершено насилие – и сексуальное, и физическое, и психологическое», – отметила замминистра.

Учет семей в социально опасном положении в Татарстане автоматизирован: разработана единая информационная система, куда поступают сигналы от всех профилактических субъектов. На сегодняшний день к системе подключено 2 700 пользователей из различных ведомств, включая органы внутренних дел, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, органы опеки, прокуратуру, следственный комитет, МЧС, уголовно-исполнительную инспекцию, органы местного самоуправления и т.д.

По каждому сигналу, поступающему от специалистов или неравнодушных граждан, социальные работники посещают семью, разговаривают с родителями и с соседями, выясняют причины тревоги. В случае если подтверждаются факты неблагополучия, в оперативном порядке подается сигнал в информационную систему, чтобы отработкой проблемы и помощью семье занялись все субъекты профилактики.

«Если говорить о социально-демографическом составе семей, которые сегодня находятся на межведомственном патронате, 65% – это неполные семьи. Там, где дети воспитываются либо одинокой матерью, либо, что редкость, одиноким отцом. Много многодетных семей – 436 из 1 776, что составляет практически 25% это многодетные семьи, и еще 47% – это семьи, где дети воспитываются либо опекунами, либо приемными родителями», – объяснила Абдреева.

Работа с каждой семьёй выстраивается на междисциплинарном подходе. К решению проблем семьи подключаются все ведомства и иные государственные учреждения. Решаются любые вопросы, попадающие в поле зрения субъектов профилактики, начиная от оформления отцовства, выправления документов, помощи в лечении алкоголизма, заканчивая устройством ребёнка в школу, в детсад, учреждения дополнительного образования. Родителям помогают избавиться от зависимостей и найти работу, чтобы они могли обеспечивать семью. Кроме того, ведется работа по налаживанию детско-родительских отношений, стабилизация психологического состояния в семье, привитие детям мотивации к учёбе и труду.

По промежуточным итогам 2025 года результат положительный – 85% семей сняты с межведомственного учёта.