В Татарстане агрофирма имени Дементьева выплатила 3,9 млн рублей долгов по зарплате

Агрофирма в Дрожжановском районе Татарстана погасила задолженность по зарплате на сумму более 3,9 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

ООО «Агрофирма им. В. П. Дементьева» перечислило 336 сотрудникам свыше 3 млн 901 тыс. рублей.

В ведомстве заверили, что вместе «с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами» продолжают работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стройфирма из Татарстана выплатила долг по зарплате 12 сотрудникам после вмешательства приставов.