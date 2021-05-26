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Ру Тат
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26 мая 2021  22:10

В Татарстане аграрии трех районов приступили к заготовке кормов

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Аграрии Татарстана приступили к заготовке кормов. Кормозаготовительные работы начали земледельцы трех районов республики — Заинского, Нурлатского и Чистопольского, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В Заинском районе скошено 250 га многолетних трав и заготовлено 480 тонн сенажа. Всего заинские аграрии планируют скосить многолетние травы на площади 7305 га и заготовить 41 тыс. тонн сенажа.

«Наибольший объем энергии многолетних трав содержится в фазе бутонизации. Поэтому важно не опоздать, иначе корм может потерять полезные свойства. Сенаж является важным и не заменимым компонентом в рационе питания крупного рогатого скота в зимний период. От его качества напрямую зависит и качество получаемого молока, экономическое благополучие хозяйств», — отметил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Заинском районе Фаргат Камалиев.

Всего в Татарстане скошено более 2051 га многолетних трав, заготовлено 2993 тонн сенажа. 

Кроме того, на этой неделе в районах Татарстана проходят конкурсы по готовности кормозаготовительной техники и кормохранилищ.

#заготовка кормов
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