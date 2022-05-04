В Татарстане аграрии 39 районов приступили к весеннему севу

В Татарстане уже 39 районов приступили к весеннему севу. На сегодняшний день засеяно 19% от запланированной площади, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В этом году посевные площади составят 1 млн 852,7 тыс. гектаров. На данный момент засеяно 343,9 тыс. гектаров», — отметили в министерстве.

Кроме того, аграрии провели подкормку озимых культур и многолетних трав на площади 689,8 тыс. гектаров, а также боронование — на площади 1,7 млн гектаров.