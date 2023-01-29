В РТ адвокат за полумиллионный долг по алиментам отправился на обязательные работы

В Республике Татарстан адвоката, который отказывался выплачивать алименты на содержание двоих детей, отправили на обязательные работы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, в 2022 году по решению суда 55-летний мужчина должен был платить алименты, но уклонялся от уплаты без уважительной причины. В результате его привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Несмотря на это, неплательщик так и не стал оказывать детям помощь. На сегодняшний день его задолженность превышает 649 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда. Проводится расследование.