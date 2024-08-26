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В Татарстане 94-летняя бабушка лишилась 800 тысяч, пытаясь спасти дочь от «уголовки»
В Альметьевске пожилая женщина отдала мошенникам все сбережения в надежде спасти дочь, которая якобы стала виновницей ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Выяснилось, что 94-летняя бабушка получила звонок от встревоженной женщины, которая сказала, что сбила человека. Затем трубку взял мужчина, представившийся сотрудником полиции, и пообещал помочь избежать наказания за определенную плату. Пенсионерка, не подозревая обмана, согласилась помочь и рассказала мошенникам, что у нее есть деньги и все они хранятся дома.
Курьер приехал довольно быстро и забрал пакет с деньгами, а женщина сразу же позвонила своей дочери, проживающей в Сургуте. После разговора с дочерью она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
В результате пожилая женщина отдала мошенникам 800 тыс. рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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