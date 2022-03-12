В Татарстане 93 тыс. человек трудятся в компаниях с участием иностранного капитала

В татарстанских компаниях с участием иностранного капитала трудятся около 93 тыс. человек. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал вице-премьер — министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В связи с международными санкциями существует угроза, что на рынке труда возникнет напряженность. Без работы могут остаться сотрудники предприятий, где используются иностранные комплектующие. Кроме того, свою деятельность прекращают и приостанавливают ряд международных торговых сетей, отметил докладчик.

«Министерству труда, занятости и социальной защиты республики необходимо проработать с федеральным министерством выделение финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, опережающего обучения. Два соответствующих проекта постановления Правительства РФ уже разработаны», — подчеркнул Шагиахметов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов назвал одной из главных задач сохранение производств и рабочих мест.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.