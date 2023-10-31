В Татарстане 900 должников привлекли к уголовной ответственности

К уголовной ответственности за неуплату долгов привлекли 900 жителей Татарстана. Об этом в Кабинете Министров РТ во время брифинга на тему: «О нововведениях в работе судебных приставов Республики Татарстан» рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«Должники привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. Так, за 2023 год мы привлекли 8901 должника к административной и 900 к уголовной ответственности», – рассказал он.

Закиров отметил, что из этого числа порядка 2 311 алиментщиков привлечены к административной, и 882 – к уголовной ответственности. Самая строгая мера применяется чаще всего именно к родителям, которые не исполняют свои обязанности по отношению к детям.

«Особое внимание Главным управлением уделяется социально-значимым исполнительным производствам, к примеру, таким как взыскание алиментных платежей», – отметил главный пристав РТ.

Он подчеркнул, что в 2021 году вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов даже при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.