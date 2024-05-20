В Татарстане 90 студентов, аспирантов и курсантов получат специальные стипендии

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В текущем учебном году в общей сложности 90 студентов, аспирантов и курсантов Татарстана получат специальные республиканские стипендии. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Рассмотрев предложения Кабинета Министров Республики Татарстан, постановляю: за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах назначить на 2023-2024 учебный год специальные государственные стипендии Республики Татарстан по итогам 2022-2023 учебного года», — сказано в тексте документа.

Стипендии назначены 22 аспирантам, 44 студентам вузов, четырем курсантам и 20 студентам колледжей.

В частности, в число получателей стипендий вошли студенты и аспиранты Казанского федерального университета, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, Казанского архитектурно-строительного университета, Казанского медицинского университета, Казанского энергетического университета, Казанского инновационного университета имени Тимирясова, а также курсанты Академии государственной противопожарной службы и Казанского танкового училища.