В Татарстане 90-летняя женщина погибла, упав с обрыва в воду

В реке Акташка в селе Русский Акташ Альметьевского района жители обнаружили тело 90-летней женщины, которая вчера рано утром ушла из дома в неизвестном направлении.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие спасатели извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов. Скорее всего, пожилая женщина упала с обрыва в воду и не смогла выбраться.

Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает, что случайные падения с берегов в холодную воду являются главной причиной осенних несчастных случаев.