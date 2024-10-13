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В Татарстане 90-летняя женщина погибла, упав с обрыва в воду
В реке Акташка в селе Русский Акташ Альметьевского района жители обнаружили тело 90-летней женщины, которая вчера рано утром ушла из дома в неизвестном направлении.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие спасатели извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов. Скорее всего, пожилая женщина упала с обрыва в воду и не смогла выбраться.
Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает, что случайные падения с берегов в холодную воду являются главной причиной осенних несчастных случаев.
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