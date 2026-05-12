В Татарстане 90-летняя учительница, помогавшая фронту в войну, поддерживает бойцов СВО

Ветеран педагогического труда из Лениногорска Галина Медведева-Филипповская, которая в годы Великой Отечественной войны ребенком вязала носки для солдат фронта, сегодня помогает участникам специальной военной операции. В этом году жительнице Татарстана исполнилось 90 лет.

Галина Михайловна родилась 25 апреля 1936 года в деревне Бондюга. Детство будущего педагога пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. После того как мать уехала устраивать новую жизнь, девочка оказалась в Кокшанском детском доме, где вместе с другими воспитанниками помогала фронту.

«В детском доме мы, дети, помогали фронту. Нам давали овечью пряжу, грязную, всю в репьях. Мы очищали ее от мусора, пряли пряжу и вязали. Пятка долго не получалась, но терпения и целеустремленности у меня предостаточно – научилась», – вспоминает юбилярша.

По ее словам, в первой детдомовской посылке для бойцов Великой Отечественной войны вместе с носками отправляли махорочные кисеты, украшенные вышитыми цветами.

Военные годы Галина Михайловна вспоминает как время тяжелого труда, голода и постоянной нехватки самого необходимого. В школу дети ходили в самодельной одежде, а вместо тетрадей пользовались склеенными газетными листами.

«В самодельную сумку нам положили простой непоточенный карандаш и букварь из старых газет. Но мы шумной стайкой гордо топали в школу за знаниями», – рассказывает она.

После войны в Кокшанский детский дом привезли детей-сирот из-под Смоленска. Многие из них были настолько малы, что не знали даже своих имен и возраста.

Несмотря на тяжелое детство, именно детский дом, по признанию Галины Михайловны, научил ее трудолюбию и самостоятельности. Уже в пятом классе руководство доверило ей помогать младшим школьникам, а позднее она решила связать свою жизнь с педагогикой.

После окончания педагогического училища имени Надежды Крупской Галина Медведева-Филипповская была направлена на работу в Лениногорск. В школе №1 она преподавала математику и физику, позже продолжила работу в школе №10. Общий педагогический стаж учителя составил 40 лет.

«За каждой цифрой, за каждой формулой стоял отдельный человек. За каждой ошибкой ученика я видела свой недочет», – вспоминает педагог.

В Лениногорске Галина Михайловна познакомилась со своим будущим супругом Александром Филипповским, который работал учителем физкультуры. Вместе супруги прожили 56 лет. Александр Иванович ушел из жизни в 2023 году.

Сегодня Галина Михайловна продолжает вести активный образ жизни, занимается творчеством, пишет книги и поддерживает связь со своими бывшими учениками, которые регулярно навещают любимого педагога.

Как рассказала одна из выпускниц, Зинаида Сотникова, Галина Михайловна для многих учеников стала не только учителем, но и наставником на всю жизнь.

«Она занималась с каждым ребенком, организовывала интеллектуальные игры, навещала семьи учеников. Для нас она всегда остается родным человеком», – отметила бывшая ученица.

Несмотря на возраст, Галина Михайловна продолжает помогать фронту. Узнав, что ее ученица стала волонтером движения «СВОих не бросаем», пенсионерка решила присоединиться к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО.

«Я собрала ткани, постельное белье, полотенца, помогла финансово. Не смогла остаться в стороне», – рассказала она.

По словам ветерана педагогического труда, любовь к Родине и желание помогать людям были воспитаны в ней еще в детские годы, пришедшиеся на время Великой Отечественной войны.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.