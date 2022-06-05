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Транспорт
5 июня 2022  06:08

В Татарстане 9 июня на один день изменится порядок курсирования двух электричек

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9 июня на один день меняется порядок курсирования электричек Шемордан — Казань и Казань — Вятские Поляны. Изменения связаны с назначением дополнительного поезда дальнего следования, передает пресс-служба Миндортранса РТ. 

Так, поезд № 6401 отправится со станции Шемордан в 4.09 (на девять минут раньше), изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. В Казань электрички прибудет в 6.30 (на шесть минут раньше). 

Поезд № 6420 отправится из Казани в 5.56 (на восемь минут раньше) и будет следовать измененным расписанием до станции Компрессорный, от Компрессорного следует действующим расписанием. На станцию в Вятских Полянах электричка прибудет в 9.08.

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