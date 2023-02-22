В Татарстане 9 автовладельцев оштрафовали за выезд машины на лед

Сотрудники Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ напомнили водителям об опасностях выезда на лед, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На реках Волга и Свияга проводятся регулярные рейды совместно со специалистами Гостехнадзора и госкомитета по биоресурсам, главная цель которых – выявить нарушителей правил использования природных ресурсов и правил охраны жизни людей на водных объектах.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Так, за последние рейды девяти автовладельцам выписали штрафы за выезд машины на лед. Три протокола были составлены за нарушение правил пользования тракторами и самоходными машинами, еще двум владельцам снегоходов сделали предупреждение.

Инспекторы ГИМС напоминают татарстанцам, что выезд на автотранспорте на лед категорически запрещен. Исключение составляют только ледовые переправы.

За нарушение полагается штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.