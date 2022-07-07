Более 890 IT-компаний из Татарстана прошли аккредитацию на получение господдержки

В Татарстане более 890 компаний, работающих в IT-сфере, прошли аккредитацию на получение мер поддержки. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«В Татарстане аккредитацию прошли 891 компания, в том числе 576 за последнее время. То есть у нас все компании, которые так или иначе связаны с IT-отраслью начали получать аккредитацию, чтобы получать меры поддержки», – рассказал Начвин на круглом столе по вопросам цифровизации сельского хозяйства, который прошел в рамках выставки «Агроволга». При этом получить льготы могут только аккредитованные в Минцифре РФ компании.

В марте Президент РФ Владимир Путин издал указ, определивший «беспрецедентные меры поддержки» отрасли, напомнил Начвин. На эти цели Правительством России направлено 21,5 млрд рублей.

«Пакет мер включает снижение административной нагрузки, налоговые базы, льготное кредитование, гранты, отсрочку от армии и ипотеку», – уточнил спикер.