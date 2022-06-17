В Татарстане 88 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на сто баллов

В Татарстане за ЕГЭ по русскому языку 88 участников набрали сто баллов. Всего этот экзамен в республике сдавали 15 697 выпускников этого года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ-2022 по обязательным предметам – русскому языку и математике базового и профильного уровней, которые участники экзаменов сдавали в основной период», – отметили в министерстве.

В Татарстане средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 72,82. Не преодолели минимальный порог 19 человек.

В едином государственном экзамене по математике базового уровня приняли участие 7 693 выпускника, не преодолели минимальный порог 79 человек. При этом 99% участников успешно справились с заданиями, средняя оценка составила 4,39.

ЕГЭ по математике профильного уровня в республике сдавали 7 977 выпускников. Сто баллов получили 18 участников. Не преодолели минимальный порог 357 человек. Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня составил 64,06.