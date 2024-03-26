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В Татарстане 84 семьи получили субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых семей»
В Татарстане 84 семьи получили сертификаты на безвозмездную субсидию на покупку жилья размером в 35% от общей стоимости для семей с детьми и 30% для семей без детей по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Безвозмездная субсидия — одна из форм поддержки молодых семей, и реализуется она с 2006 года. За это время более 8 тыс. молодых семей улучшили жилищные условия. Отмечу, что количество воспользовавшихся данной возможностью ежегодно растет. Если в прошлом году 80 молодых семей из 38 районов и городов получили поддержку, в этом году — уже 84 семьи из 41 муниципалитета», — заметил глава ведомства Ринат Садыков.
«Наше министерство курирует четыре жилищные программы, по которым в 2023 году более 400 татарстанских молодых семей приобрели собственное жилье благодаря государственной поддержке», — уточнил он.
Безвозмездная субсидия по программе «Обеспечение жильем молодых семей» предоставляется для покупки жилья, строительства дома или погашения ипотечного кредита. Чтобы стать участником программы, необходимо подтвердить необходимость в улучшении жилищных условий и платежеспособность, причем возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Для постановки на учет молодой семье следует обратиться в исполком по месту регистрации.
«Мы очень рады, что теперь сможем построить дом. Особенно рад сын, он мечтает о своей комнате. В новом доме сможем создать для детей лучшие условия. Мы очень благодарны руководству района и республики за поддержку молодых семей. Счастливы тому, что мечты претворяются в жизнь. Главный вопрос решается, остается только жить, работать, растить детей», — поделился эмоциями после получения субсидии глава многодетной семьи из Аксубаевского района РТ Артем Николаев.
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