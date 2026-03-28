В Татарстане 81,7% платежей за ЖКУ проходят в электронном формате

В Республике Татарстан уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг через электронные сервисы достиг 81,7%, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба Раиса РТ.

Заседание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, участие в нем также принял исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Совещание традиционно прошло в режиме видеоконференции с муниципалитетами.

Он отметил, что платежная дисциплина населения за ЖКУ в начале года традиционно ниже, чем во втором полугодии. Так, по состоянию на февраль 2026 года собираемость платежей составила 95,1%, что на 0,9% ниже показателя прошлого года. За январь-февраль средний уровень по республике составил 95%, при этом среднегодовой показатель достигает 99,1%.

Сумма просроченной задолженности за газ на 1 марта 2026 года составила более 244 млн рублей, что на 6 млн меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Задолженность по электроэнергии сократилась более чем на 1,5 млн рублей и составила порядка 28 млн рублей.

В то же время задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» выросла на 61,3 млн рублей и достигла 282,7 млн рублей.