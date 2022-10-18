В Татарстане 800 призывников обратились за медобследованием в ходе частичной мобилизации

В Татарстане около 800 человек обратились за медицинским обследованием в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Понятно, что у кого-то возникают проблемы с сердцем, у кого-то инсульт, даже ожирение. Поэтому предоставили возможность пройти обследование. Около 800 человек на сегодня уже его прошли», — рассказала омбудсмен.

Сабурская пояснила, что по закону военно-врачебная комиссия в ходе мобилизации не собирается. Граждане, которые состоят на мобилизационном учете, в случае возникновения проблем со здоровьем должны были своевременно об этом сообщить, чтобы внести изменения в свое военно-учетное дело. «Но мы же никогда не предполагали, что может что-то такое случиться. Отслужил парень и забыл, работает. А здесь — мобилизация», — заметила спикер.

Сабурская добавила, что на территории центров размещения мобилизованных организовано дежурство медицинского персонала одной из городских поликлиник и скорой медицинской помощи.

«В каждом мобилизационном пункте на построении можно заявить о том, что возникли проблемы. Может быть, простыл, или проявилось текущее заболевание. Поэтому дежурят врачи и оказывают помощь. В этом случае как раз есть возможность направить мобилизованного на комиссию», — уточнила уполномоченный по правам человека.