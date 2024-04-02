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В Татарстане 80 населенных пунктов остались без света из-за отключения на подстанции
Сегодня утром в Татарстане 80 населенных пунктов остались без света из-за аварийного отключения на подстанции «Заводская», сообщают в «Сетевой компании».
«Отключение затронуло 80 населенных пунктов (27036 человек), объекты социальной инфраструктуры (17 школ, 23 детских сада). Общая мощность отключенных объектов составила 57 МВт <...> Это привело к прекращению электроснабжения части потребителей Нижнекамских и Набережночелнинских электрических сетей», – сообщается в телеграм-канале компании.
Отмечается, что позднее электроснабжение было восстановлено после переключения потребителей на другие центры питания.
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