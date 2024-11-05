В Татарстане 8 тыс. человек имеют доход более 5 млн рублей

Около 8 тыс. татарстанцев имеют годовой доход более 5 млн рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«Около 8 тыс. жителей республики имеют доход свыше 5 млн рублей по итогам 2023 года», – отметил Сафиуллин.

Отметим, что такие граждане облагаются повышенным налогом в размере 15% с суммы доходов.