В Татарстане 8 ноября пройдет горячая линия по вопросам образования

В пятницу, 8 ноября, состоится телефонная горячая линия для населения по вопросам образования. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РТ.

Граждане смогут рассказать проблемах приема в дошкольные образовательные организации, школы (1 и 10 классы), средние специальные учебные заведения, высшие образовательные учреждения, о конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях и других вопросах, связанных с образовательным процессом.

На вопросы ответят уполномоченный по правам человека в РТ, представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», Прокуратуры Татарстана, Минобрнауки и Минмолодежи республики, а также управления образования исполкома Казани.

Горячая линия будет работать с 10:00 до 14:00. Обратиться жители Татарстана смогут по телефону: (843) 236-00-71, а также написать сообщение в мессенджере WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской) по номеру: +7 960 049-68-14.