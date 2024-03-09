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За сутки в Татарстане автоинспекторы задержали 25 пьяных водителей
В Международный женский день, 8 Марта, автоинспекторы Татарстана задержали 25 пьяных водителей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
При этом четверо мужчин уже попадались пьяными за рулем.
Так, на Закиева в Казани был остановлен нетрезвый 25-летний водитель Hyundai. Алкотестер показал 5-кратное превышение алкоголя в крови.
В Лениногорске на Булгакова задержали 39-летнего водителя за рулем «Лады» с признаками алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование мужчина отказался.
Ранее оба уже попадались на нетрезвой езде. Теперь водителям грозит уголовная ответственность.
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