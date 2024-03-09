За сутки в Татарстане автоинспекторы задержали 25 пьяных водителей

В Международный женский день, 8 Марта, автоинспекторы Татарстана задержали 25 пьяных водителей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

При этом четверо мужчин уже попадались пьяными за рулем.

Так, на Закиева в Казани был остановлен нетрезвый 25-летний водитель Hyundai. Алкотестер показал 5-кратное превышение алкоголя в крови.

В Лениногорске на Булгакова задержали 39-летнего водителя за рулем «Лады» с признаками алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование мужчина отказался.

Ранее оба уже попадались на нетрезвой езде. Теперь водителям грозит уголовная ответственность.