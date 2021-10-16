В Татарстане 8 человек умерли от Covid-19 за последние сутки

Печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции в Татарстане за последние сутки пополнилась 8 случаями.

По информации Минздрава, Covid-19 унес жизни одного мужчины 1941 года рождения и семи женщин 1941,1948 (2 человека), 1949, 1950 и 1953 (2 человека) годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате экспертизы. Выражаем соболезнования родным и близким, отметили в республиканском Минздаве.

Общее количество погибших от коронавируса в РТ на момент публикации составило 847 человек.