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Общество 8 апреля 2025 06:00

В Татарстане 8 апреля ожидаются дожди, туман и до +20 градусов тепла

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В Татарстане 8 апреля ожидаются дожди, туман и до +20 градусов тепла
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 8 апреля в Республике Татарстан сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, а днем местами пройдут небольшие и умеренные дожди, не исключены грозы.

Ветер юго-восточный: ночью скорость составит 6-11 м/с, днем усилится до 9-14 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем потеплеет до +15…+20 градусов.

#погода в татарстане #дожди
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