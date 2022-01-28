В Татарстане 78,2% населения вакцинированы от коронавируса

В Татарстане 78,2% от численности населения вакцинированы от коронавирусной инфекции. Всего в республике первым компонентом привились более 2,3 млн человек, вторым – более 1,8 млн граждан. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Среди старшего поколения в возрасте от 60 лет вакцинированы 71%. Первым компонентом привились более 602 тысяч человек, вторым – более 424 тысяч.

Замминистра отметил, что наиболее острой проблемой в республике остается вопрос ревакцинации. На сегодняшний день пройти повторную вакцинацию должны более 620 тысяч человек, однако сделали это только чуть более 183 тысяч человек.

«Как мы и предсказывали, увеличивается количество непрошедших повторную вакцинацию людей. Этот факт нас, безусловно, беспокоит. Мы призываем людей обратить на это внимание и не останавливаться на однократной вакцинации более чем полгода назад», – отметил Жаворонков.