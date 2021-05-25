В Татарстане 779 работников предприятий агропромышленного комплекса привились от Covid-19

В Татарстане 779 работников предприятий агропромышленного комплекса прошли вакцинацию от коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Общее количество работников АПК, которые планируют пройти вакцинацию, составляет 2 553 человека», — сообщает министерство.

В Татарстане ежедневно работают более 150 прививочных пунктов. На вакцинацию можно записаться через единый портал госуслуг РФ и портал государственных и муниципальных услуг РТ, по единому номеру 122, в МФЦ и по контактным телефонам поликлиник.