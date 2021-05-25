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Ру Тат
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25 мая 2021  14:58

В Татарстане 779 работников предприятий агропромышленного комплекса привились от Covid-19

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В Татарстане 779 работников предприятий агропромышленного комплекса прошли вакцинацию от коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Общее количество работников АПК, которые планируют пройти вакцинацию, составляет 2 553 человека», — сообщает министерство.

В Татарстане ежедневно работают более 150 прививочных пунктов. На вакцинацию можно записаться через единый портал госуслуг РФ и портал государственных и муниципальных услуг РТ, по единому номеру 122, в МФЦ и по контактным телефонам поликлиник.

#массовая вакцинация
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