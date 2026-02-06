news_header_top
Общество 6 февраля 2026 16:37

В Татарстане 76% работы МФЦ переведено в электронный формат

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане 76% работы многофункциональных центров переведено в электронный формат. Об этом на коллегии заявила директор ГБУ МФЦ Республики Татарстан Ленара Музафарова.

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», Музафарова также уточнила, что доля цифровизированных процессов в работе центров составляет около 12%.

При этом, по ее словам, популярность офлайн-офисов не снижается.

«Несмотря на рост цифровизации и электронных услуг, количество людей в центрах не убавляется. Неудобно все делать в онлайн. Ведь помимо того, что вы получаете одну услугу, вы еще задаете вопросы сотруднику: а что сделать тут, а как лучше поступить?. И сотрудник вам ответит. Общение – это главное. Оно нужно нашим людям и всегда будет востребовано», – подытожила Музафарова.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#мфц татарстана #цифровизация #ленара музафарова
