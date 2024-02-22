В Татарстане 750 школьников попали в группу риска после мониторинга на выявление агрессии

После мониторинга безопасности образовательной среды в Татарстане 750 школьников попали в группу риска. Об этом сообщил директор центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Роман Васильев на общественных обсуждениях результатов реализации публично сформированных целей и задач Минобрнауки РТ за 2023 год.

«Мониторинг безопасности образовательной среды проходит только в Татарстане. Он направлен на выявление агрессии и депрессии у детей. Охват большой – 92% детей его прошли. С каждым ребенком, у которого выявлена группа риска, ведется индивидуальная психологическая и педагогическая работа», – рассказал спикер.

Васильев добавил, что социально-психологическое тестирование проводится по всей России. По его результатам в Татарстане в прошлом году у 21% детей выявлена группа риска. «Мы объясняем, что если ребенок попал в группу риска, – это не страшно, это сигнал, который можно своевременно предотвратить», – уточнил он.

По словам директора центра, в этом учебном году в образовательных организациях республики работают 1289 психологов. «Особую актуальность в их работе приобретает антикризисное направление. Большое внимание уделяется работе с суицидальными попытками детей», – подчеркнул он.

В Татарстане утвержден экспертный совет по изучению причин суицидального поведения у детей и подростков. Для этого проводятся постоянные выезды в школы районов, отметил спикер.

Кроме того, в республики разработана муниципальная модель оказания психологической помощи, которая сейчас используется на всей территории России. «Это выезды мобильных психологических бригад в образовательные организации отдаленных районов для оказания комплексных психолого-педагогических услуг», – пояснил Васильев.

В течение года также проводятся практические семинары и республиканские психологические форумы для повышения компетенции педагогов, чтобы они могли оказывать помощь детям.