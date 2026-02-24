В Татарстане 75% выпускников педколледжей трудоустроились в школы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане удалось обеспечить закрепление не менее 75% выпускников педагогических колледжей в школах и детских садах по итогам первого года работы. Об этом стало известно сегодня на общественных обсуждениях результатов реализации в 2025 году публично сформированных целей и задач Министерства образования и науки РТ.

«Согласно результатам мониторинга, в 2025-2026 учебном году количество молодых учителей в возрасте до 35 лет увеличилось на 0,4% – с 20% до 20,4%. Это небольшой, но важный рост свидетельствует об эффективности наших мер по привлечению молодежи в профессию», – сказала начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина.

По ее словам, в прошлом году из 991 выпускника педагогических колледжей 744 человека, или 75%, трудоустроились в школы. «Годом ранее этот показатель составил 74% – из 1019 выпускников 751 человек начал работать в школах. По итогам работы за 2024 – 2025 учебный год год закрепилось почти 95% выпускников педколледжей», – подчеркнула Гатауллина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в республике обеспечено закрепление не менее 75% выпускников целевой подготовки вузов в школах по специальностям «Русский язык», «Начальные классы», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История».

«Сегодня у нас по педагогическим направлениям обучается 205 студентов-целевиков. Это 68% от общего контингента студентов, обучающихся по целевой квоте. В прошлом году завершили обучение 85 выпускников по специальностям «Русский язык», «Начальные классы», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История». Трудоустроились 76%. 22% выпускников продолжили обучение в магистратуре. 2% не трудоустроены. Это те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, заключившие контракт на военную службу», – сообщила начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Минобрнауки РТ Роза Шаяхметова.

За прошлый год в республике также выросла доля выпускников психолого-педагогических классов, поступивших на педагогические специальности, с 30% до 35%.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для вовлечения молодежи в профессию учителя в школах Татарстана с 2021 года начали открывать психолого-педагогические классы. Сейчас в 220 школах работают 320 педклассов, в них обучается более 5,6 тыс. учеников, отметила Шаяхметова.

«В прошлом году 497 выпускников педагогических классов, одиннадцатых классов, из 1395 учащихся поступили на педагогические специальности вузов», – уточнила она.

Еще одна цель, которую необходимо было достичь министерству в прошлом году, – обеспечить доступность психолого-педагогического сопровождения для учащихся и педагогических работников во всех школах республики. Как стало известно в ходе обсуждений, ка конец декабря 2025 года 100% обучающихся и педагогов были обеспечены психолого-педагогическим сопровождением.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более того, 91% детей «группы риска» (состоящих на различных видах учета) были вовлечены в программы дополнительного образования и занятости.

За прошлый год Минобрнауки также необходимо было увеличить оснащение оборудованием кабинетов «Основ безопасности и защиты Родины» и технологии с 32% до 40%.

Всего было закуплено и поставлено оборудование на общую сумму 253 млн рублей, в том числе за счет федеральной субсидии с софинансирования из республиканского бюджета – более 113,5 млн рублей, рассказала начальник реализации государственных программ и проектов Минобрнауки РТ Фяридя Зайнетдинова.

Распоряжением Кабинета Министров РТ также выделены средства из республиканского бюджета на сумму 139,6 млн рублей. «В прошлом году на федеральные и региональные средства частично оснащены 878 школ. Оснащение кабинетов продолжится в 2026 – 2027 годах», – проинформировала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для обучения граждан различных категорий ведомству нужно было разработать не менее 50 образовательных программ, востребованных в республике. По словам генерального директора Центра развития профессиональных компетенций Эмиля Губайдуллина, обучение в прошлом году было реализовано по 51 программе. А всего разработана 91 образовательная программа.

«В прошлом году по разработанным программам обучение прошли 2184 гражданина», – уточнил он.

В 2024 году более 4,5 тыс. татарстанцев проголосовали за публичные цели и задачи для Министерства образования и науки РТ. Всего было сформировано семь целей и задач на 2025 год, напомнил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев добавил, что активность граждан в определении целей и задач для министерства достаточно высокая.

«Министерство образования и науки ответственно относиться к выполнению задач. Общественные слушания о публичных целях – это одна из форм общественного контроля над тем, как государственные органы власти реализуют общественно значимые цели и задачи», – резюмировал он.