news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 апреля 2024 09:02

В Татарстане 74-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле

Скопировать ссылку

Фото: © ГИБДД Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов

В селе Печищи Верхнеуслонского района РТ 74-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов.

Отмечается, это уже второе на текущей неделе ДТП с участием мототехники в районе. В минувшую среду мотоциклист получил тяжелые травмы, столкнувшись с большегрузом.

Фото: © ГИБДД Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов

#квадроцикл
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2