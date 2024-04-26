В Татарстане 74-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле

Фото: © ГИБДД Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов

В селе Печищи Верхнеуслонского района РТ 74-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов.

Отмечается, это уже второе на текущей неделе ДТП с участием мототехники в районе. В минувшую среду мотоциклист получил тяжелые травмы, столкнувшись с большегрузом.