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В Татарстане 74-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле
В селе Печищи Верхнеуслонского района РТ 74-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов.
Отмечается, это уже второе на текущей неделе ДТП с участием мототехники в районе. В минувшую среду мотоциклист получил тяжелые травмы, столкнувшись с большегрузом.
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