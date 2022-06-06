В Татарстане 72 тыс. детей заехали в стационарные и палаточные лагеря

В Татарстане более 70 тыс. детей заехали в стационарные и палаточные лагеря. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В этом году в детских оздоровительных лагерях в летний период отдохнут около 182 тыс. детей. На сегодня уже 72 тыс. детей заехали в стационарные и палаточные лагеря. И около 480 детей уехали на Черноморское побережье – в Крым и Краснодарский край», – рассказал докладчик.

Садыков уточнил, что в настоящее время функционируют все 1342 детских оздоровительных лагеря, в том числе пришкольные, загородные стационарные, палаточные, труда и отдыха и четыре лагеря на Черноморском побережье.

«Как правило, в первой и во второй декаде июня количество отдыхающих детей увеличивается на 700 – 1500 человек, потому что это связано с открытием летнего сезона», – отметил он.

На финансирование летней оздоровительной кампании из бюджета Татарстана выделено около 1,7 млрд рублей, что на 88 млн рублей больше, чем в прошлом году.