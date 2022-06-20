В Татарстане 68 человек за минувшие сутки заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 21 заболевший госпитализирован, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в республике официально подтверждены 152 020 случаев заболевания Covid-19. Выздоровели 147 827 человек, в том числе 32 — за последние сутки.

Уже третью неделю в регионе общее количество зарегистрированных смертей от Covid-19 сохраняется на уровне 1 995 случаев.

Всего в России за сутки выявлено 2 667 новых случаев заболевания коронавирусом.