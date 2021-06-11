В Татарстане 65% населения зарегистрированы в социальных сетях

В Татарстане 65% населения, или 2,2 млн человек, зарегистрированы в социальных сетях. Об этом рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на 22-м заседании Госсовета РТ.

«Стандартные или СМИ, к которым мы привыкли, впервые остались ниже социальных сетей по охвату аудитории. Сегодня в соцсетях генерируются массивы большой информации, формируются различные сообщества по интересам, смысловые группы», – отметила докладчик.

По словам Валеевой, Общественная палата намерена активно использовать социальные сети в своей работе. Она добавила, что на выборах Президента Татарстана впервые в своей практике Общественная палата задействовала блогеров в качестве наблюдателей.