В Татарстане 65% мостов подготовлены к весеннему паводку

На региональных автодорогах в Татарстане имеется 1093 моста. Подготовлены к прохождению паводковых вод 635 мостовых сооружений, что составляет 65% от их общего количества. Об этом сообщил директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В республике ведется работа по подготовке к паводку. Из 13 тыс. водопропускных труб, находящихся в управлении ведомства, работы по очистке и принятию паводковых вод выполнены на 1507, что составляет 42,3%», – рассказал спикер.

Кроме того, обследованы все искусственные сооружения, проведены замеры толщины льда возле опор мостов. Средняя толщина льда около конструкций составляет 60–90 см, отметил руководитель ведомства.

Данилов добавил, что на основе мониторинга прошлых лет выявлено 132 участка автодорог в 27 районах, находящихся под угрозой подтопления. «Это так называемые потенциально опасные участки. В период прохождения паводка на них будет организовано дежурство для закрытия или организации объездных маршрутов движения», – подчеркнул он.

В настоящее время проводятся работы по очистке отверстий водопропускных труб и малых мостов, лотков и быстротоков от льда и снега. «Эту работу к концу недели завершим. То есть все мосты и водопропускные трубы будут очищены и готовы к пропуску талых вод», – уточнил спикер.

Он напомнил, что на региональных автодорогах в республике с 1 по 30 апреля будут введены временные ограничения для движения большегрузов. «Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванных их переувлажнением. Протяженность таких региональных дорог составляет около 6,5 тыс. км», – заключил руководитель ведомства.